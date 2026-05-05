Путин в панике спрятался в бункере, а в резиденции стягивают технику: что сейчас происходит в Кремле

Владимир Путин. / © Associated Press

Западные издания вышли с публикациями данных европейской разведки, утверждающих, что «фюрер» РФ Владимир Путин боится переворота. Поэтому Кремль радикально усилил меры его личной безопасности.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали публикации.

«Отчет европейской разведки, что утечка информации, подчеркивает растущую обеспокоенность президента России Владимира Путина относительно его личной безопасности и безопасности его чиновников», — говорится в отчете.

По данным разведки, российские силы безопасности ужесточили меры безопасности. Ведь диктатор России Путин опасается возможных попыток убийства, в частности целенаправленных ударов БпЛА. Отмечается, что фюрер проводит значительную часть времени в подземных бункерах в Краснодарском крае. Он также не посещает свои резиденции под Москвой и на Валдае в Новгородской области.

Кроме того, близкие к Путину источники утверждают, что недавние отключения интернета в Москва-Сити были, по крайней мере, частично связаны с безопасностью диктатора и защитой от беспилотников.

В отчете разведки отмечают, что господа Кремля внес изменения в правила Федеральной службы охраны, чтобы обеспечить безопасность 10 высокопоставленных генералов после встречи чиновников службы безопасности в декабре 2025 года. Тогда чиновники перевели вину друг на друга за убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова 22 декабря в российской столице.

«В ISW наблюдали подтверждающие доказательства усиленных мер безопасности для Путина и высоких российских чиновников. В ходе войны были совершены убийства и покушения на высокопоставленных российских чиновников, некоторые из которых приписывают Украине, что может побудить Путина беспокоиться о своей безопасности и безопасности других чиновников», — говорится в отчете американских аналитиков.

Кроме того, акцентируют в ISW, также были сообщения о том, что в период между маем 2023 и декабрем 2025 власти Р перемещали увеличенное количество систем ПВО малой и средней дальности, в частности, «Панцирь-С1» и С-400, вблизи резиденций Путина на Валдае и в Москва-Валдаи.

В то же время, добавляют в Институте, Украина также увеличивает дальность, интенсивность и частоту ударов беспилотниками дальнего радиуса действия. В частности, об этом свидетельствует атака дрона по Москве 4 мая, когда была повреждена башня «Мосфильма».

Путин в страхе — что известно

Издание «Важные истории» пишет о том, что российский диктатор Владимир Путин окончательно перебрался в бункер. «Фюрер» с марта 2026-го находится в состоянии повышенной тревоги из-за страха перед возможным покушением. В Кремле опасаются внутреннего сговора, использования дронов политическими элитами и вероятной дестабилизации со стороны бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

В то же время Daily Mail сообщило, что Путин теряет власть над Россией. Его рейтинг поддержки упал до 65,6 процента — самого низкого уровня с начала его военной кампании. В частности, с начала 2026 года он снизился 12,2%. Россияне все больше готовы подвергать сомнению власть кремлевского диктатора.

Дата публикации 14:28, 04.05.26

