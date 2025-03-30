Путин в переговорах с Трампом использует три его личные "пунктики" – The Times

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Российский президент Владимир Путин ведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, используя три его глубоко укорененных личных «пунктика», чтобы достичь выгоды для себя.

Об этом пишет издание The Times.

В публикации говорится, что хозяин Кремля сигнализирует Трампу о готовности продолжать мирный процесс, начатый американским президентом, но при этом требует уступок на каждом шагу.

Реклама

К примеру, перед тем, как согласиться на новое Черноморское перемирие, которое упростит Украине продажу зерна, Путин в ответ хочет снятия санкций с российских экспортеров сельскохозяйственной продукции.

«Трамп не желает признать, что заявления о его предвыборной кампании о возможности урегулировать конкуренцию были просто наглыми, поэтому у него есть стимул подыграть», — пишет The Times.

Во-вторых, Путин играет на неприязне Трампа к президенту Зеленскому и их общему убеждению, что Украину следует рассматривать не как суверенную, а как подчиненную нацию, активы которой должны быть разделены между ними.

По сути Путин предлагает Трампу недра Украины в обмен на долю ее территории и право голоса в управлении ею. Когда Киев, разумеется, протестует, это можно представить в качестве эгоизма «проплаченного вассала», который не в состоянии оценить то, что для него сделала Америка.

Это толкает Зеленского в объятия Европы и позволяет Путину использовать третий «пунктик» Трампа — его недоверие к Европейскому Союзу, который, как он печально утверждал, был «создан для того, чтобы грабить Соединенные Штаты».

Напомним, ранее украинский дипломат Андрей Дещица рассказал, почему Трамп и Путин сейчас очень льстят друг другу и обвиняют в комплиментах.