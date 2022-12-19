Путин в сопровождении истребителя прилетел в Минск, его встречает Лукашенко — СМИ

Для конспирации в воздух были подняты сразу три правительственных борта, на которых летает глава Кремля.

Сегодня, 19 декабря, в 14:30 в Национальном аэропорту "Минск" приземлился самолет с президентом РФ Владимиром Путиным, вылетевшим из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Для конспирации в воздух были подняты сразу три правительственных борта, на которых он летает: RA-96022, RA-96014 и RA-96020. Ну а Лукашенко лично поехал встречать в аэропорт.

Канал NEXTA live публикует видео приземления самолета, на котором, возможно, мог прилететь Путин.

Путин или один из его двойников приземлился в Национальном аэропорту Минска.

Кроме этого, борт Путина сопровождал истребитель, поднятый с аэродрома в Барановичах в 13:45 по киевскому времени.

инфографика/"Белорусский Гаюн".

"Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, замеченный в направлении Национального аэропорта "Минск", — говорится в сообщении.

Визит Путина в Беларусь

Сегодня, 19 декабря, у российского президента Владимира Путина плановый визит в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко. Как рассказал заместитель главы объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, Путин хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие Беларуси в войне против Украины.

На встрече российский президент будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгом. Также известно, что на этих переговорах присутствует министр обороны РБ Виктор Хренин. Кроме этого в Минск прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

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