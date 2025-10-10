Президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

Президент России Владимир Путин оказался в безвыходном положении, проигрывая экономическую войну быстрее, чем приобретая военные преимущества в Украине. Эксперты предупреждают: в ответ на кризис в РФ и неспособность защитить нефтяную инфраструктуру Путин может прибегнуть к эскалации, ища легкие цели, в частности в НАТО.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Экономические трудности России и поражения на поле боя

Путин оказался в тупике — он проигрывает экономическую битву значительно быстрее, чем получает любые военные успехи в Украине. Так называемое «большое наступление» России, которое должно было переломить ситуацию, захлебнулось летом: около 800 потерь ежедневно и практически никакого результата. Кремль не сумел прорвать украинскую оборону или изменить ход войны.

«Россияне продолжают преследовать нас и охотятся на мирных жителей дронами — это ужасная практика, но стратегических целей они не достигают», — отметил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В то же время в самой России ситуация напоминает конец Первой мировой, когда усталость от войны разрушила тыл Германии после неудачного наступления кайзера. Украинские дроны наносят ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заставляя Москву импортировать топливо из Китая, Северной Кореи и Беларуси.

По данным агентства «Нефтегаз», почти 38% нефтеперерабатывающих мощностей РФ выведены из строя. Очередная атака на этой неделе повредила Антипинский НПЗ в Западной Сибири, в 2000 км от Украины — это самый глубокий удар по российской территории с начала войны.

«У них огромные территории, которые они просто не могут прикрыть системами ПВО. Россия не способна защитить эти объекты», — подчеркнул Загороднюк.

Он подчеркнул, что традиционная война уже отошла в прошлое: громоздкая техника России мало что решает. Нынешний конфликт стал технологической гонкой, и здесь в Украины есть преимущество.

The Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа уже предоставляет Киеву помощь в области дальнобойной разведки — шаг, на который предыдущий президент Джо Байден так и не решился.

После «теплого» саммита Трампа и Путина на Аляске два месяца назад весь оптимизм исчез.

«Наша система отношений разрушается, и виноваты в этом американцы», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Нефтяной коллапс и финансовое истощение РФ

В 20 регионах России введено нормирование топлива: на заправках разрешено покупать не более 30 л, а бензин А-95 кое-где исчез из продажи. Если в 2023 году РФ производила 9,7 млн баррелей нефти в сутки, то сейчас — лишь около 9 млн, и этот показатель может упасть до 7,5 млн, по оценкам Goldman Sachs.

Из-за кризиса в переработке накапливаются запасы сырой нефти, которые негде хранить. Высокие процентные ставки и налоговое давление душат банковскую систему.

По подсчетам Centre for Research on Energy and Clean Air, экспортные доходы России от нефти, газа и угля снижаются уже третий год подряд — в августе они упали до 546 млн евро в день, что является новым минимумом.

Это уже не позволяет поддерживать военную машину, которая «поглощает» около 10% ВВП страны. Резервный фонд сократился до менее чем 2% от экономики. Кремль отчаянно ищет новые источники доходов — даже рассматривает «налог на паразитизм» для тех, кто не работает (кроме пенсионеров и людей с инвалидностью).

Экономика, искусственно разогретая военными расходами, выглядит растущей только на бумаге. Банки вынуждены кредитовать оборонную промышленность, что неизбежно приведет к банковскому кризису.

Ситуацию осложняет и угроза обвала цен на нефть — Саудовская Аравия и страны Персидского залива могут снова перенасытить рынок. По прогнозам EIA, к 2026 году цена на нефть может упасть до 50 долл. за баррель, а Goldman Sachs не исключает даже 40 долл. в случае замедления мировой экономики. Это напоминает кризис 1980-х, разрушивший СССР.

Для Запада же низкие цены на нефть становятся своеобразной «налоговой скидкой» — маятник геополитических выгод снова склоняется в его сторону.

Путин может прибегнуть к эскалации

Именно поэтому, считает Загороднюк, Путин может прибегнуть к эскалации.

«Когда все идет не так, он всегда поднимает ставки. Чтобы не проиграть, он может попробовать пойти дальше за пределы Украины«, — сказал экс-министр обороны.

По мнению экспертов из Восточной Европы, риск расширения войны на континенте сейчас «чрезвычайно высок». Хотя с точки зрения Запада такой шаг кажется самоубийством — Путин может искать более легкие цели, в частности Молдову или приграничные районы НАТО.

Российская военная экономика работает на полную мощность, тогда как страны Европы только начинают наращивать оборонные возможности. Окно для действий у Путина быстро сужается.

Самые уязвимые точки — эстонская Нарва, где 85% населения составляют этнические русские, и Сувальский коридор между Беларусью и Калининградом. Любая провокация там может бросить Запад в хаос.

Загороднюк также обращает внимание на геополитический фактор: между Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином может существовать негласное соглашение. Россия истощает НАТО воздушными провокациями и кибератаками, а Китай удерживает ее экономику на плаву, чтобы не дать США сосредоточиться на Тайване.

В июле министр иностранных дел Китая Ван И открыто заявил европейским дипломатам, что Пекин заинтересован в том, чтобы Россия «оставалась в войне», чтобы Вашингтон не переключил внимание на Азию.

Аналитики RBC Capital добавляют, что Китай активно наполняет стратегические запасы нефти, а американские разведчики подозревают — готовится к возможной конфронтации вокруг Тайваня.

Как должен ответить Запад?

Это опасный период — и он станет еще опаснее, если Запад продемонстрирует слабость. Эффективным ответом может стать экономическое давление: перекрыть датские проливы для «теневого флота» России, который нарушает экологические нормы.

Загороднюк напоминает, что подобная ситуация уже была во время Крымской войны в 1853-1856 годах: тогда Россия потерпела поражение не из-за битв, а из-за краха финансовой системы и инфляции. Ее феодальная армия не выдержала конкуренции с технически развитыми армиями Запада.

Царь Николай I, который был убежден, что Британия и Франция не вмешаются, в конце концов вынужден был принять поражение, потому что война стала слишком дорогой.

Иронично, что даже тогда находились сторонники «сильного лидера» — как писал Карл Маркс в New York Daily Tribune, «некоторые авторы» приписывали царю «исключительную мудрость и дальновидность, якобы присущую великим государственным деятелям».

Как отметил автор статьи, некоторые вещи, похоже, никогда не меняются.

К слову, на фоне частых нарушений границ НАТО российскими дронами и самолетами, европейские лидеры бьют тревогу: Европа вошла в «серую зону» войны. Как пишет CNN, эксперты сравнивают действия Кремля с «варкой лягушки», когда постепенный рост напряжения тестирует готовность и единство Запада. Бывший генсек Альянса Джордж Робертсон призывает срочно готовить гражданскую инфраструктуру к серьезным потрясениям. Дополнительную неопределенность в ситуацию вносят непредсказуемые сигналы от американского руководства, в частности Трампа.