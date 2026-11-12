"Путин в ярости": Зеленский озвучил тревожные подробности переговоров

Война РФ против Украины / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский связал регулярные российские удары по крупным украинским городам с намерением главы Кремля Владимира Путина разрушить жизнь в этих населенных пунктах. По его словам, российский президент открыто заявил о таком намерении представителям своего ближайшего окружения, а систематические обстрелы являются проявлением целенаправленного террора против гражданского населения.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 12 ноября, в ходе саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

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Глава государства подчеркнул, что Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса и другие крупные города являются важными экономическими и социальными центрами Украины, поэтому нуждаются в особой поддержке для защиты и сохранения нормальной жизни.

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«Путин сказал людям — и это достоверная информация, он сказал непосредственно людям из своего ближайшего окружения, — что он хочет уничтожить жизнь в этих городах. Именно поэтому мы наблюдаем этот постоянный террор против Киева, столицы, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также против нашей истории в других городах», — заявил президент.

По словам Зеленского, Украина уже подготовила планы обеспечения устойчивости для крупных городов, однако для их реализации требуется дополнительная международная помощь.

Он также рассказал о позиции российской стороны в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые состоялись накануне. По словам президента, представители РФ заявили, что не имеют полномочий обсуждать меры, способные облегчить страдания гражданского населения от войны.

«В ответ наша делегация услышала, что российский президент в ярости и хочет продолжать обстрелы», — сказал Зеленский.

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Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по вопросам гарантий безопасности, прекращения огня и окончания войны.

Делегации Украины и США встретятся в Дублине, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Это произойдет сразу после визита американцев в РФ по итогам переговоров в Абу-Даби, где также присутствовали россияне и европейские партнеры.

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