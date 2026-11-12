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"Путин в ярости": Зеленский озвучил тревожные подробности переговоров
Украина уже подготовила планы обеспечения устойчивости для крупных городов, однако для их реализации требуется дополнительная международная помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский связал регулярные российские удары по крупным украинским городам с намерением главы Кремля Владимира Путина разрушить жизнь в этих населенных пунктах. По его словам, российский президент открыто заявил о таком намерении представителям своего ближайшего окружения, а систематические обстрелы являются проявлением целенаправленного террора против гражданского населения.
Об этом Зеленский заявил в четверг, 12 ноября, в ходе саммита Европейского политического сообщества в Дублине.
Глава государства подчеркнул, что Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса и другие крупные города являются важными экономическими и социальными центрами Украины, поэтому нуждаются в особой поддержке для защиты и сохранения нормальной жизни.
«Путин сказал людям — и это достоверная информация, он сказал непосредственно людям из своего ближайшего окружения, — что он хочет уничтожить жизнь в этих городах. Именно поэтому мы наблюдаем этот постоянный террор против Киева, столицы, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также против нашей истории в других городах», — заявил президент.
По словам Зеленского, Украина уже подготовила планы обеспечения устойчивости для крупных городов, однако для их реализации требуется дополнительная международная помощь.
Он также рассказал о позиции российской стороны в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые состоялись накануне. По словам президента, представители РФ заявили, что не имеют полномочий обсуждать меры, способные облегчить страдания гражданского населения от войны.
«В ответ наша делегация услышала, что российский президент в ярости и хочет продолжать обстрелы», — сказал Зеленский.
Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по вопросам гарантий безопасности, прекращения огня и окончания войны.
Делегации Украины и США встретятся в Дублине, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Это произойдет сразу после визита американцев в РФ по итогам переговоров в Абу-Даби, где также присутствовали россияне и европейские партнеры.