"Путин вас съест": Харрис и Трамп во время дебатов поспорили из-за Украины

В США состоялись дебаты между кандидатами в президенты от демократов и республиканцев.

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп вступили в спор по поводу российской агрессии против Украины.

Дебаты между кандидатами состоялись на американском канале ABCnews.

Дональд Трамп заявил, что он дружит с российским диктатором Путиным и сможет договориться о скором завершении войны в Украине, если был избран президентом Соединенных Штатов. Он подверг критике президента Джо Байдена, что тот ни разу не позвонил диктатору Путину после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также Трамп ушел от ответа на вопрос о необходимости победы Украины. На вопрос ведущего о том, считает ли Трамп, что в интересах США победа Украины, Трамп ответил, что "в интересах США окончание войны".

В свою очередь, Камала Харрис раскритиковала Трампа за то, что он пытается дружить и договариваться с диктаторами. Она заявила, что если бы Трамп был сейчас президентом, то диктатор Путин "уже сидел бы в Киеве и планировал бы нападение на Польшу".

Кроме того, она заявила, что Трамп зря считает, что сможет договориться с диктаторами вроде Путина.

"Вы думаете, что можете договориться с диктатором, но он съест вас на обед", – заявила Харрис.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп обиделся на Путина и выдвинул версию, почему тот "поддерживает" Харрис.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп назвал способ, которым он закончит войну в Украине.

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