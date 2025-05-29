Путин верит, что может воевать годами: в ISW раскрыли подлую стратегию Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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Переговоры с Российской Федерацией не приведут к завершению войны. "Фюрер" Владимир Путин верит в способность вести боевые действия бесконечно долго, ведь цель Кремля - капитуляция Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты проанализировали данные Reuters о содержании российского меморандума, заявлении диктатора РФ Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

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"Кремлевские чиновники вновь четко отметили "коренные причины" войны и требования России по нейтралитету Украины 28 мая. ISW продолжает оценивать, что эти требования являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы заставить Запад сдать Украину и разорвать альянс безопасности НАТО", - отмечают аналитики.

Указывается, что хозяин Кремля пытается получить новые территории и победы, чтобы заставить Украину капитулировать на нынешних условиях, чтобы не потерять больше. Тактические продвижения российской армии и устойчивость российской экономики, несмотря на санкции, по мнению Путина, должны показать готовность воевать в "ползучем режиме" "бесконечно долго".

На этих основаниях диктатор РФ надеется на победу на собственных условиях. Более того, он верит, что этому не помешают ни действия Запада, ни мобилизация в Украине. Кроме того, в ISW обращают внимание на пропорцию ежедневного набора в российские вооруженные силы и ежедневные потери на войне: 1285 контрактников против 1298 погибших. Институт полностью допускает успех Украины и ошибочность стратегии Путина.

"ISW продолжает оценивать, что украинские войска, при поддержке Запада, могут повлечь более высокие потери личного состава на поле боя, что может подтолкнуть Путина к принятию сложных решений и заставить Путина вступить в добросовестные переговоры по прекращению войны", - отмечают аналитики Института.

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Институт привел позицию Москвы, которая будет озвучена в меморандуме для Украины. Условия прекращения войны, как узнало агентство Reuters, - письменные подтверждения трех стран о неуступлении Украины в НАТО, а также защита русскоязычных и отмена санкций против РФ.

"Путин продолжает демонстрировать свою готовность достигать целей военным путем из-за длительной войны в Украине, во время которой его армия будет продолжать лишь постепенное, ползучее продвижение. Один из источников Reuters заявил, что Путин попытается использовать военные победы, чтобы показать Украине и Европе, что "мир завтра будет болезненнее", если Путин не сможет обеспечить желаемые условия".

Аналитики отмечают: глава Кремля воспользуется любыми тактическими возможностями на поле боя для дальнейшего продвижения в глубь Украины.

Требования РФ для мира

Президент-диктатор РФ Владимир Путин выдвинул перечень требований, по которым Кремль готов обсуждать прекращение войны против Украины.

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По словам собеседников агентства, Путин стремится получить четкое обязательство от ведущих западных государств, что Украина, Молдова, Грузия и другие бывшие республики СССР никогда не присоединятся к Альянсу.

Кроме того, источники Reuters рассказали о содержании меморандума Путина. Один высокопоставленный собеседник, близкий к руководству РФ, говорит, что диктатор “готов к миру, но не любой ценой”.

"Если Путин поймет, что не сможет достичь мира на своих условиях, он будет пытаться продемонстрировать и украинцам, и европейцам из-за военных успехов, что промедление только усугубит ситуацию", - сообщил источник.

Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 307 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!