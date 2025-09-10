Си Цзиньпин и путин / © Associated Press

Реклама

Диктатор Путин после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином убежден, что Россия сможет сломать оборону Украины и одержать победу на поле боя.

Такое мнение в эфире телеканала " Эспрессо " высказал политолог Вадим Денисенко.

«В Китае произошло две ключевые вещи. Во-первых, Си Цзиньпин согласился, что в течение нескольких месяцев торговые правила между Китаем и РФ останутся неизменными. Проще говоря, финансовые и логистические цепочки будут работать без сбоев, а у российских компаний нет проблем с оплатами или доставкой товаров», — пояснил эксперт.

Реклама

По его словам, после поездки Путина в Китай фактически было заторможено «окно возможностей» для переговоров по меньшей мере на несколько месяцев.

«Во-вторых, Си Цзиньпин пообещал Путину, что, если возникнут трудности с продажей нефти в Индию, Китай некоторое время сможет частично выкупать эти энергоносители. Еще две недели назад мы говорили, что потери российского бюджета из-за второстепенных санкций могут составить 30% нефтяных доходов. Теперь должны констатировать, что они не превысят 15%. Это существенно, но не критично для российской экономики», — отметил Денисенко.

Он подчеркнул, что благодаря этим договоренностям Путин получил 5–6 месяцев «отдыха» и теперь грезит новым наступлением.

«Если раньше он грезил летним наступлением, то теперь мечтает об осенне-зимнем. Он снова верит, что фронт посыплется, а Украина развалится. Поэтому следует признать: переговорное окно возможностей закрылось как минимум на несколько месяцев», — подытожил политолог.

Реклама

Ранее сообщалось, что историк и публицист Ярослав Грицак заявил, что кремлевский диктатор Путин может продержаться у власти еще лет десять, если будет соблюдать ряд условий.

Мы ранее информировали, что верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что диктатор Путин мечтает восстановить существовавшую до 1991 года советскую сферу влияния.