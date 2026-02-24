Путин и Трамп. / © Getty Images

Полномасштабная война в Украине длится четыре года. Иожно сказать, что дипломатические механизмы работают, но очень медленно. Лучшее, что можно сказать о мирных переговорах, — это то, что они продолжаются.

Об этом говорится в материале Sky News.

В статье подчеркивают, что диктатор-президент России Владимир Путин «хоть и бесполезно, но верит, что все еще может выиграть эту войну». Более того, отмечает Sky News, «фюрер» не изменил своих целей по искоренению Украины как независимого суверенного государства.

«Недавние неудачи его войск на поле боя не поколебали Путина ни в одном из этих убеждений. Именно поэтому существуют серьезные сомнения в его искренних намерениях по поводу переговоров для прекращения этой войны», — говорится в материале.

Мирные переговоры

Кремль продолжает просить передать ему дипломатическим путем территории, которые оккупационной армии РФ не удается захватить. И американские переговорщики, говорится в статье, по-видимому, продолжают их поощрять.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф как-то заявлял, что не считает Владимира Путина плохим человеком, но все еще настаивает на том, чтобы украинцы полностью отдали России Донбасс.

«Украинцы считают, что он (Виткофф — Ред.) и его босс в Белом доме (Трамп — Ред.) обольщаются выдуманными бизнес-соглашениями, которые предлагает Россия. Финансист Путина Кирилл Дмитриев заявлял, что после возобновления отношений будут доступны соглашения на сумму 14 триллионов долларов. Однако история американских инвестиций в России не подтверждает этот радужный оптимизм, запятнанный коррупцией, хищениями, тюремными заключениями или убийствами партнеров», — пишет Sky News.

«Мирные» усилия Трампа

В то же время Украину сбивает с толку вера Дональда Трампа в то, что якобы война движется только в одном направлении, что у Киева нет никаких козырей и что украинцам следует согласиться на невыгодное соглашение. Издание отмечает, что не безосновательно в украинской столице создалось впечатление, что команда президента США не является справедливым или честным посредником в этих переговорах.

Совсем недавно Владимир Зеленский заявил: «несправедливо» то, что Трамп постоянно просит его страну пойти на компромисс, добавив, что «мир не будет достигнут, если победа будет оказана России».

«Манияк-агрессор, пристрастные посредники и далеко не побежденные жертвы четырехлетнего беспричинного убийственного вторжения — это не лучшие условия для дипломатических усилий. Виткофф говорит, что достигнут „значительный прогресс“. Но признаков этого почти не видно», — заключает Sky News.

Напомним, европейские чиновники сообщили Bloomberg, что Дональд Трамп поставил дедлайн на мир в Украине. Издание отмечает, что мирные переговоры относительно фактически зашли в тупик. Однако администрация Белого дома стремится заключить соглашение до 4 июля — дать празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.

