"Путин вернул войну в Россию": еврокомиссар спрогнозировал "зеркальный" ответ Украины

Удар РФ по зданию СБУ / © Українська правда

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Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин своими действиями фактически вернул войну на территорию России.

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"Путин вернул войну в Россию: он эскалирует, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами", - написал Кубилюс в соцсети X.

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Еврокомиссар напомнил об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и проблемах с международным авиасообщением РФ.

По его словам, после атаки России на здание СБУ российские спецслужбы теперь также могут ожидать ответа.

Кубилюс заявил, что теперь российские КГБ и ГРУ "будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы". В этом случае он употребил названия спецслужб обобщенно, говоря о российских разведывательных структурах.

Заявление прозвучало после российского удара по центру Киева 4 сентября, в результате которого было повреждено здание СБУ.

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Россия атаковала СБУ в Киеве - что известно

Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.

Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

Также Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.

Детальнее об атаке РФ по Киеву узнавайте в материале далее.

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