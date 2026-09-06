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"Путин вернул войну в Россию": еврокомиссар спрогнозировал "зеркальный" ответ Украины
После российского удара по зданию СБУ в Киеве еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Кремль сам провоцирует Украину на зеркальные удары по объектам российских спецслужб.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин своими действиями фактически вернул войну на территорию России.
"Путин вернул войну в Россию: он эскалирует, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами", - написал Кубилюс в соцсети X.
Еврокомиссар напомнил об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и проблемах с международным авиасообщением РФ.
По его словам, после атаки России на здание СБУ российские спецслужбы теперь также могут ожидать ответа.
Кубилюс заявил, что теперь российские КГБ и ГРУ "будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы". В этом случае он употребил названия спецслужб обобщенно, говоря о российских разведывательных структурах.
Заявление прозвучало после российского удара по центру Киева 4 сентября, в результате которого было повреждено здание СБУ.
Россия атаковала СБУ в Киеве - что известно
Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.
Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.
Также Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.
Детальнее об атаке РФ по Киеву узнавайте в материале далее.