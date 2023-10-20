Путин внезапно посетил "штаб СВО": что известно (фото, видео)

Герасимов убеждал диктатора, что все якобы идет по плану.
Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе войны против Украины.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Ростове глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о ходе войны против Украины. Состоялись и другие разговоры с представителями высшего руководства Минобороны.
Как уточняется, Герасимов сообщил Путину, что объединенная группировка войск якобы решает задачи в соответствии с планом "спецоперации".
В конце российский диктатор попросил "передать привет всем командирам".
Заметим, пропагандисты выложили видео встречи Путина с Герасимовым, однако его часть почему-то без звука.
К слову, несколькими днями ранее Путин заявлял, что контрнаступление ВСУ якобы полностью провалилось, и что российские войска "улучшают свое положение практически на всем пространстве линии столкновения".
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