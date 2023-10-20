Путин внезапно посетил "штаб СВО": что известно (фото, видео)

Герасимов убеждал диктатора, что все якобы идет по плану.

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе войны против Украины.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Ростове глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о ходе войны против Украины. Состоялись и другие разговоры с представителями высшего руководства Минобороны.

Как уточняется, Герасимов сообщил Путину, что объединенная группировка войск якобы решает задачи в соответствии с планом "спецоперации".

Президент РФ Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов/Фото: российские СМП

В конце российский диктатор попросил "передать привет всем командирам".

Заметим, пропагандисты выложили видео встречи Путина с Герасимовым, однако его часть почему-то без звука.

Президент РФ Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов/Фото: российские СМП

Путин неожиданно появился в "штабе СВО"

К слову, несколькими днями ранее Путин заявлял, что контрнаступление ВСУ якобы полностью провалилось, и что российские войска "улучшают свое положение практически на всем пространстве линии столкновения".

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