Путин во время переговоров с лидерами Европы проговорился о настоящих планах по Украине: что задумал Кремль

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» РФ Владимир Путин во время разговоров с лидерами Финляндии и Норвегии повторил давние требования Кремля по Украине и снова назвал расширение НАТО одной из «первопричин» войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Диктатор-президент России во время разговоров по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере повторил свои давние требования по Украине. Он заявил, что расширение НАТО якобы является одной из «первопричин» войны, которая должна быть устранена еще до начала любых будущих мирных переговоров.

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Аналитики отмечают, что этот разговор стал первым прямым контактом президента Финляндии с Путиным с момента его вступления в должность в 2024 году. Для премьер-министра Норвегии это был первый разговор с «фюрером» от назначения на должность 2021-го. Кроме того, это первый прямой контакт хозяина Кремля с лидерами Европы после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая.

Известно, что во время продолжавшихся 90 минут переговоров Путин предоставил Стаббу и Стере свою оценку текущей ситуации в Украине и объяснил «коренные причины войны» — максималистские военные требования РФ, включающие марионеточный режим в Украине и возвращение НАТО к границам 1997-го.

«Фактически это означало бы оказание России влияния на решение Альянса и ограничение права европейских государств самостоятельно выбирать союзы и гарантии безопасности», — говорится в отчете Института.

Кроме того, диктатор России сообщил европейским лидерам, мол, мирное соглашение по Украине должно признавать «реалии на местах». В ISW отмечают, что это одна риторическая фраза, которую Москва использует для признания оккупированной украинской территории частью России как предпосылки для любого прекращения огня или мирного соглашения.

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В то же время близкий к Кремлю источник утверждает: заявление Путина о «реалиях на местах» означает, что Россия не пойдет на компромисс по поводу своей цели захвата всего Донбасса.

«Путин неоднократно определял требования России, которые выходят далеко за пределы Украинского крепостного пояса и Донецкой области и могут включать всю территорию Украины», — отмечают аналитики.

Кроме того, Стубб, Стере и Путин обсудили обеспечение “безопасности и стабильности” в Балтийском море и Северной Европе. Вероятно, речь шла о вторжении российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО, диверсионных атаках и других действиях, являющихся частью «нулевой фазы», направленной на создание информационных и психологических условий для будущего конфликта с Альянсом.

Переговоры Путина со Стуббом и Стере — что известно

27 октября Путин провел переговоры со Стуббом и Стере. Европейские лидеры передали Кремлю позицию Киева по завершению войны. В частности президент Владимир Зеленский сообщил, что одной из ключевых тем разговора стала потребность в конкретных шагах России для деэскалации. Прежде всего, речь идет о прекращении ударов по критической инфраструктуре Украины.

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По словам источника агентства Reuters, Путин заявил лидерам Европы, что Москва не откажется от намерения захватить весь Донбасс. В ответ европейские лидеры подчеркнули, что завершение войны должно обеспечить справедливый мир.

Аналитики ISW отмечают, что позиция Москвы в мирных переговорах предусматривает давнее требование — изменить устав НАТО и вернуть Альянс к границам 1997-го. В ISW объясняют: такие заявления Кремля свидетельствуют о том, что РФ не собирается прекращать боевые действия.

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