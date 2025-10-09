"Путин воспринимает не сигналы, а силу": Портников назвал три условия, при которых "Томагавки" подействуют

Запуск «Томагавка» из американского эсминца / © Reuters

Украинский журналист и публицист Виталий Портников сообщил, при каких условиях устрашения Путина «Томагавками» действительно подействует.

Об этом Портников сказал в эфире «Прямого».

«Я думаю, что это действительно сигнал адресованный Путину. Это сигнал, который говорит, что если Россия не готова к каким-либо реалистичным переговорам, то США готовы к более интенсивной военной помощи Украине. Это происходит в полном соответствии с заявлениями Дональда Трампа еще до его избрания президентом. Дональд Трамп говорил, что если Украина откажется от каких-либо мирных решений, он прекратит ей помощь. А если Россия откажется от мирных решений, он вооружит Украину до зубов. Было такое мнение. Вот сейчас как бы происходит переход к такому типу мышления», — сказал он.

Портников отметил, что ему сложно спрогнозировать, как на это отреагирует Путин.

«Но как на это отреагирует Путин, мне сказать сложно. Потому что во-первых, Путин, как правило, воспринимает не сигналы, а реальные действия. Можно говорить о „Томагавках“, но нужно, чтобы „Томагавки“ реально появились, или какие-то другие дальнобойные ракеты. И чтоб реально был от них результат. Только говорить о ракетах, о „Томагавках“ или о других западных ракетах, или о „Фламинго“ можно, но нужно, чтобы они реально были в необходимом количестве. Реально преодолели российскую систему противовоздушной обороны и реально имели результат. Если ракет не будет, никакие разговоры о них не заменят самих ракет», — отметил журналист.

Если ракеты не способны преодолевать российскую противовоздушную оборону, это, по словам Виталия Портникова, будет доказательством неспособности Запада даже силовым путем влиять на Россию.

«Если ракеты будут преодолевать противовоздушную оборону, но не добиваться цели, это тоже может привести к нежелательным результатам. Здесь нужно, чтобы сложились все эти обстоятельства», — подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, мол, «в определенной степени» принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

В администрации «фюрера» Владимира Путина отреагировали на заявления Дональда Трампа, в очередной раз заявив, что, мол, это будет означать «эскалацию конфликта».