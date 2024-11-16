Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы — Le Monde

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным был воспринят российским диктатором как проявление слабости.

Российский диктатор Владимир Путин воспринял звонок канцлера Германии Олафа Шольца скорее как признак слабости, чем силы.

Об этом пишет издание Le Monde.

Отмечается, что немецкая оппозиция обвиняет Шольца в подпитке российской пропаганды. Так, представитель Христианско-демократического союза Юрген Хардт подверг критике канцлера за содействие "пропагандистскому успеху" Кремля в контексте внутренней политики Германии.

"Но призыв господина Хардта не обладал желаемым эффектом для Владимира Путина, который охватывал "только силовые сигналы", такие как угроза значительного увеличения военной помощи Украине. Господин Шольц "не сделал никаких новых конкретных предложений и даже не поставил квазиультиматума", — сказал политик.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

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