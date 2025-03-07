Путин возлагает на Трампа большие надежды: чего хочет хозяин Кремля — Портников

Российский президент Владимир Путин очень надеется, что американский лидер Дональд Трамп своими хаотическими решениями в американской политике и экономике сделает Соединенные Штаты слабыми.

Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала NTA.

По его словам, Российская Федерация проигрывает в экономическом и социальном развитии Соединенным Штатам Америки и может сравниваться только по количеству ядерных боеголовок. Поэтому, как считает журналист, для хозяина Кремля единственным способом конкурировать является ослабление своего врага.

"Путину как опытному, сильному, мстительному политику нужны слабые Соединенные Штаты... После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США пробило его звездное время. Он надеется, что Трамп ослабит Америку, а ему не придется даже пачкать руки”, — заметил Портников.

Политический обозреватель отметил, что Путин этим сейчас и занимается — толкает Трампа к ослаблению США.

“Он [Путин] хочет, чтобы Трамп даже не осознавая этого, действовал как агент российского влияния, превращая США в геополитического лилипута. И он будет работать в этом направлении”, — подытожил журналист.

Напомним, американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным раньше, чем планировалось до этого. Такой сценарий в администрации США обсуждают "за закрытыми дверями".

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