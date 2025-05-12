Путин, возможно, захочет унизить Зеленского: Sky News о переговорах в Стамбуле

Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин вряд ли поедет в Стамбул на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Такое мнение высказал аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк.

«Сомневаюсь», — ответил он на вопрос о предполагаемом личном визите диктатора на переговоры.

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«Учитывая, что Зеленский теперь обязан быть там лично, я подозреваю, что Путин захочет унизить его, не будучи там лично, если только американцы не смогут оказывать давление на Путина», — говорит эксперт.

Кларк предполагает, что на переговорах в Стамбуле Россию будут представлять глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров и его команда.

«И тогда вопрос к Зеленскому: останется ли он в комнате, отправит ли свою команду по внешней политике, которая будет там в другой части зала, или будет напрямую взаимодействовать с Лавровым?», — рассуждает аналитик.

Кларк сказал, что российский президент, похоже, сохранил инициативу.

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«Путин, видимо, чувствует, что снова имеет преимущество над Дональдом Трампом по этому вопросу», — прокомментировал он.

Зеленский должен держаться поближе к американцам, «насколько это возможно», считает эксперт, и у европейцев «такая же проблема».

«В субботу Соединенные Штаты полностью поддержали европейцев. Они были самыми близкими за последние месяцы в этом вопросе — абсолютно едины, заявив: „Прекращение огня начинается сегодня, без всяких „если“ и „но“, и Трамп был с этим согласен. А потом Трамп полностью подорвал это, сказав (Зеленскому — Ред.), что вы должны поехать на эти переговоры. Трамп все время делает зигзаги — то поворачивает налево, то направо. Он ничего не обдумывает. Он просто живет нынешним моментом», — подытожил Майкл Кларк.

Напомним, что российский диктатор Путин отверг предложение о перемирии и заявил, что нужно вернуться к переговорам в так называемом «стамбульском формате», как это было в марте 2022 года. Эти переговоры он назначил на четверг, 15 мая.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

Президент Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле и заявил, что надеется на личную встречу с Путиным в Турции.