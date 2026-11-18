Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина / © Associated Press

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Несмотря на некоторые мелкие унизительные детали со стороны КНР, мини-саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже выглядит победой Кремля.

Такое мнение высказал британский журналист Стив Розенберг в своей статье на BBC.

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Автор отмечает, что для Путина это особенно важный момент. После начала полномасштабного вторжения 2022 года западные лидеры пытались изолировать российского президента и ограничить международные контакты Москвы. Теперь же он имеет возможность вести переговоры с руководителями двух мощнейших государств мира. Это позволяет ему хвастаться тем, что давление Запада на Россию потерпело неудачу.

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«Одна короткая встреча вряд ли изменит мир. Но ключевым является внешний вид. Фотография. Фотосъемка. Три лидера, три больших государства обсуждают важные вопросы. В известном смысле Владимир Путин использует эту встречу, чтобы прислать праздничную открытку остальному миру. Вместо „Жаль, что тебя здесь нет“ он подпишет ее: „Смотри: я здесь“», — отмечает автор статьи.

Он отмечает, что среди европейских лидеров, и особенно в Украине, существует обеспокоенность, что трехсторонняя встреча может привести к чему-то большему, чем просто хорошей картине, хотя и не в лучшем смысле для Киева.

«Саммит может дать Владимиру Путину большую сцену и яркое внимание. Но это не обязательно приближает его к победе в войне», — подытожил Стив Розенберг.

Напомним, Владимир Путин фактически оттеснили на второй план во время саммита АТЭС в Китае. Кроме того, он выглядел растерянным, заметно нервничал и обладал припухлостью на щеке.

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В свою очередь дипломат Валерий Чалый объяснил, почему организаторы прибегли к такому решению и какой сигнал этим подали Кремлю.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о встречах Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае.

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