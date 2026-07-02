Путин впервые назвал "сво" войной: в The Telegraph объяснили почему

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин впервые подтвердил, что украинские удары беспилотниками и дальнобойными ракетами стали серьезной проблемой для России. Кроме того, глава Кремля отошел от собственной пропагандистской терминологии: вместо привычной формулировки «специальная военная операция» он прямо назвал события «войной».

Об этом сообщает издание The Telegraph.

По оценкам западной разведки, на которые ссылается издание, на фоне затяжки боевых действий Россия ежемесячно теряет около 30 000 военнослужащих, восстанавливая лишь часть из них. Это приближает Москву к перспективе более широкой мобилизации, которая может задеть городской средний класс и элиты.

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В то же время, атаки Украины на российские нефтебазы и заводы создают серьезные проблемы внутри РФ: в стране взлетели цены на горючее и появился его дефицит. Поэтому в оккупированном Севастополе даже объявили чрезвычайное положение — там не хватает топлива и исчезает свет. Российское ПВО не справляется с украинскими дронами, хотя для защиты Москвы и Санкт-Петербурга туда специально забирали технику с фронта.

В издании указывается, что Кремль приближается к кульминационной точке, когда наступательные силы теряют импульс, а у Путина остается два варианта: эскалация или переговоры. Признаком попытки эскалации называют недавний ночной обстрел жилых кварталов Киева, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых есть дети.

Несмотря на призывы российских сторонников войны в Telegram применить ядерное оружие, такой шаг считается маловероятным из-за риска массированного ответа со стороны НАТО. По мнению авторов материала, переговоры являются наилучшим шансом для сохранения режима Путина. Однако позиция Москвы значительно слабее года назад, поскольку Украина вернула себе стратегическую инициативу, а Крым не является безопасным.

Издание отмечает, что дальнейшее ход событий будет зависеть от непреклонности поддержки Украины со стороны США, что заставит Россию искать стратегию выхода из конфликта. Ожидается, что эти вопросы вместе с оборонными инвестициями европейских стран будут обсуждаться на саммите НАТО в Турции.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

Ранее Кит Келлог заявлял, что баланс сил в полномасштабной войне между Россией и Украиной постепенно меняется, и украинские военные впервые за длительное время начинают получать преимущество на фронте.

В США назвали ядерные угрозы Кремля попыткой компенсировать провалы армии РФ в Украине.

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