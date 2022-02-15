Путин впервые отреагировал на обращение Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР"

Путин впервые отреагировал на обращение Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР"

Путин хочет, чтобы Франция и ФРГ повлияли на Киев по поводу Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной Думы РФ о признании террористических так называемых "ЛДНР". Глава Кремля заявил, что "готов сделать все необходимое для урегулирования ситуации на Донбассе".

Об этом Путин сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, в первую очередь исходя из возможностей выполнения Минских соглашений", — сказал президент России.

В этом контексте Путин выразил надежду, что США, а также европейские страны, в том числе ФРГ и Франция, "повлияют на киевские власти" для решения этого вопроса. Также глава Кремля назвал "совершенно очевидным" то, что в России "подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там в корне изменится к лучшему".

Напомним, Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

На действия российской думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных образований.

В МИД подчеркнули, что признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

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