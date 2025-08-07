- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1542
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин впервые прокомментировал возможную встречу с Зеленским
Путин говорит, мол, в общем-то "не имеет ничего против" встречи с Зеленским. Впрочем, назвал одно "но".
Диктатор-президент России Владимир Путин впервые лично заявил о возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом заявил "фюрер" сказал на встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Заед Аль Нахаяном.
По его словам, якобы "не имеет ничего против" проведения встречи с Зеленским. Впрочем, говорит диктатор, для таких переговоров "необходимы условия". Однако, какие именно он не уточнил.
"В целом, я ничего не имею против. Это возможно. Но для этого нужны быть созданы определенные условия. Впрочем, для создания таких условий пока далеко", - цинично заявил российский диктатор.
Напомним, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных мест для его встречи с американским президентом. Напомним, ранее его помощник Юрий Ушаков заявлял, что место встречи Трампа с Путиным уже согласовано. Впрочем, ничего конкретного он не сказал.
Разговоры о встрече оживились после того, как спецпредставитель Трампа Стив Виткофф вернулся из России, где находился с визитом 6 августа. В частности, глава Белого дома похвастался "прогрессом" и назвал встречу своего посланника с Путиным "очень продуктивной".