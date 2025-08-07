Путин впервые прокомментировал возможную встречу с Зеленским

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор-президент России Владимир Путин впервые лично заявил о возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил "фюрер" сказал на встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Заед Аль Нахаяном.

По его словам, якобы "не имеет ничего против" проведения встречи с Зеленским. Впрочем, говорит диктатор, для таких переговоров "необходимы условия". Однако, какие именно он не уточнил.

"В целом, я ничего не имею против. Это возможно. Но для этого нужны быть созданы определенные условия. Впрочем, для создания таких условий пока далеко", - цинично заявил российский диктатор.

Напомним, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных мест для его встречи с американским президентом. Напомним, ранее его помощник Юрий Ушаков заявлял, что место встречи Трампа с Путиным уже согласовано. Впрочем, ничего конкретного он не сказал.

Разговоры о встрече оживились после того, как спецпредставитель Трампа Стив Виткофф вернулся из России, где находился с визитом 6 августа. В частности, глава Белого дома похвастался "прогрессом" и назвал встречу своего посланника с Путиным "очень продуктивной".