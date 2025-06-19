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Путин впервые рассказал о своей внучке: она свободно общается на китайском
Путин похвастался, что его внучка свободно разговаривает на китайском благодаря репетиторке из Пекина.
Российский диктатор Владимир Путин рассказал о своей внучке, которая свободно общается на китайском.
Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
"Вы знаете, когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я вспомнил о своей внучке, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно разговаривает на китайском языке. Свободно. Но дочь моя еще в начале 2000-х годов до всех этих значимых язык просто потому, что ему так и хотелось, взяла преподавателя и выучила”, — заметил он.
О том, кто такие дочери "фюрера" Путина и что о них известно, мы уже писали.