Путин впервые заявил об участии КНДР в войне и цинично назвал солдат Кима "героями"

Владимир Путин и Ким Чен Ын. / © Associated Press

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Российский "фюрер" Владимир Путин заявил о "героизме" армии диктатора Ким Чен Ына и поблагодарил за то, что его солдаты воюют в Украине.

Об этом сообщает администратор кремлевского хозяина.

По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа", а также "почитает корейских героев, отдавших жизнь за Россию". Что больше, говорит "фюрер", мол, дружба между Москвой и Пхеньяном, "закаленная на поле боя", будет "успешно развиваться по всем направлениям".

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Путин цинично заявил о том, мол, северокорейские солдаты действовали "в полном соответствии с международным правом".

КНДР официально заявила об участии в войне

Северная Корея впервые официально заявила, что ее солдаты сражаются на стороне России против Украины. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать РФ согласно договору о стратегическом партнерстве.

В Госдепартаменте США на заявление Пхеньяна отреагировали и заявили, что озабочены действиями Пхеньяна и Москвы. В Госдепе подчеркнули, что "принимающие участие в российско-украинской войне третьи страны, такие как КНДР", "несут ответственность".