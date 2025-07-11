Путин и Дональд Трамп / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп больше не доверяет Путину и потерял к нему уважение.

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский политтехнолог Джейсон Смарт.

Президент США разочаровался в возможности договориться с кремлевским диктатором и делает ставку на личные отношения с другими мировыми политиками.

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«Для Трампа очень важны личные отношения. Он верил, что имеет хорошие отношения с Путиным и хотел убедить его прекратить огонь.

По словам политтехнолога, сейчас у Трампа с Путиным уже не лучшие отношения, в то время как с другими лидерами сохраняется контакт.

«Речь идет именно о личных отношениях. И хорошо, что Путин оказался слишком тщеславным, фактически изолировал себя от всего происходящего. Трамп потерял к нему уважение, ведь долгое время искренне верил, что сможет убедить Путина», — подчеркнул Смарт.

Также Смарт обратил внимание, что США и Украина восстанавливают взаимное доверие.

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«Трамп в какой-то степени уважал его, но все пошло не по плану. И на этом этапе очень важно поддерживать личные коммуникации. К счастью, отношения между Трампом и Зеленским улучшились. Также важно, что наблюдается определенное потепление в двусторонних отношениях между Украиной и США», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении России с пряника на плеть и может применить «секретное оружие».

Мы ранее информировали, что диктатор Путин игнорирует разочарование Трампа в нем и с новой интенсивностью продвигается вперед в Украине, учитывая возможность нового давления со стороны США.