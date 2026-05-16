Путин вслед за Трампом полетит к Си Цзиньпину: что известно
В Москве заявляют, что диктатор обсудит с лидером КНР «вопрос двусторонних отношений».
Кремль анонсировал визит диктатора-президента РФ Владимира Путина в Китай. Поездка к лидеру Си Цзиньпину запланирована на 19-20 мая.
Об этом сообщили в администрации «фюрера».
Москве говорят, будто их лидер посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина. В частности, во время этой поездки, отчитываются в Кремле, диктатор обсудит с китайским лидером «вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями об основных международных и региональных проблемах».
Кроме того, по итогам переговоров лидеры планируют подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.
Напомним, с 13 по 15 мая президент США Дональд Трамп находился с визитом в Китай, где встречался с Си Цзиньпином. Это была его первая поездка в Пекин за последние девять лет. Лидеры стран посетили ряд интересных мест в столице КНР и обсудили немало важных вопросов.
Одной из тем, которая стала камнем преткновения, был Тайвань. По словам Си, разногласия по этому островному государству могут завести отношения на опасный путь и даже привести к войне. Лидер Китая очертил, что «тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях».