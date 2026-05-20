Путин встретился с «дорогим другом» в Китае: первые заявления

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Находящийся с визитом в Китае «Фюрер» РФ Владимир Путин уже встретился с лидером страны Си Цзиньпином. Они уже провели переговоры в узком составе.

Об этом сообщают РосСМИ.

В открытой части речи диктатор дальше расхваливал отношения Москвы и Пекина, которые вышли на «беспрецедентно» высокий уровень, является «образцом всеобъемлющего партнерства» и «примером межгосударственных связей в современном мире». Именно поэтому, говорит Путин, Москва готова в дальнейшем обеспечивать «бесперебойные поставки нефти и газа на рынок КНР».

Кроме того, Путин подобострастно отзывался о «дорогом друге» Си, который «устроил теплую приемку и гостеприимство», и переговоры с лидером КНР, прошедшие «в дружеском и доверительном ключе».

«Фюрер» страны-агрессорки заявил, что обсудил с Си «актуальные международные вопросы» и дерзко добавил, мол, Москва и Пекин «солидарно выступают в защиту международного права».

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что на сегодняшний день отношения Китая и РФ достигли «высокого уровня». По его словам, мир рискует скатиться обратно в «закон джунглей». Мол, на этом фоне ценность договора между РФ и Китаем о дружбе и сотрудничестве проявляется более отчетливо.

Financial Times со ссылкой на собственные источники заявило, что якобы Си шокировал заявлением о Путине во время встречи с Дональдом Трампом. По данным издания, обсуждая ситуацию в Украине, лидер КНР заявил, мол, «фюрер» РФ может пожалеть о своем вторжении в Украину.

После публикации FT Китай открестился от этой информации, назвав ее «противоречивым фактам и чистой выдумкой».

В то же время после заявления Си о войне в Украине Путин начал подобострастно восхвалять китайского коллегу. По его словам, «добрые и дружеские контакты» Москвы и Пекина «не против кого-то», а работает «на всеобщее процветание» и даже для «решения неотложных общемировых проблем».

