Путин встретился с олигархами, чтобы снова сымитировать "нормальность" положения России — Фурса

Все выступление Путина в конце концов свелось к фразе о "дефиците репы" у граждан Евросоюза.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с олигархами, чтобы в очередной раз сымитировать, что в стране все хорошо, а война и санкции больше вредят Западу, чем России.

Такое мнение в своем блоге на сайте NV высказал колумнист и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он отметил, что все выступление Путина в конце концов свелось к фразе о "дефиците репы" у граждан Евросоюза.

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"Путин таким образом говорит, что ничего, что есть санкции на нефть, ничего, что потеряли рынок газа Европы, ведь у нас есть "репа". И будем эту "репу" продавать. На Западе нечего есть. Скоро организуем РепаПром, 51 % акций которого запишем на бабушку Кабаевой и будем экспортировать", — отметил Фурса.

Банкир отметил, что все эти заявления Путин сводятся к "имитации нормальности".

"Имитация ситуации, где ничего не происходит. Все идет по плану. А дефицит бюджета — не смотрите туда. Вон, в Европе нечего есть", — написал Фурса.

Колумнист отметил, что сбитие двумя российскими истребителями американского беспилотника это тоже имитация, но на этот раз силы. Фурса отметил, что в России сбитие беспилотника подается как потопление авианосца.

"Россия — страна постоянной имитации. Страна, эмитирующая величие, путая ее с обширной территорией. Страна, имитирующая стабильность, путая его со скатыванием в маразм. Страна, имитирующая борьбу за свободу, путая это с фашизмом", — отметил Фурса.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в очередной раз цинично заявил о войне РФ против Украины. Мол, самое главное, чтобы "товары уходили".

Кроме того, ранее сообщалось, что Путин оказывает давление на российскую бизнес-элиту, заставляя увеличивать свои инвестиции в Россию и поддерживать экономику в условиях западных санкций.

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