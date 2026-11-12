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Путин встретился с посланниками Трампа: диктатор сделал первые заявления про "мир" и линию разграничения (обновлено)
Кремлевский «фюрер» снова озвучил ряд циничных и ультимативных заявлений относительно Украины и ее будущего.
В Кремле началась встреча посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.
ТСН.ua собрал заявления «фюрера», которые он озвучил перед началом переговоров.
В начале встречи Путин не упустил случая высказать дифирамбы американскому лидеру Дональду Трампу и нагло поблагодарил за организацию контактов между Киевом и Москвой. В частности, по словам диктатора, запланировано обсуждение территориальных вопросов.
Российский «фюрер» дерзко предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки, которую якобы оккупировали его войска, по примеру Олешков. По его словам, РФ якобы контролирует безопасность в городе и даже «готова ее обеспечить».
Не обошлось без традиционных и давно известных ультиматумов Кремля, а также угроз. Путин лживо высказался, мол, для РФ «существует только одна линия разграничения» с Украиной — «линия государственной границы». В то же время сохранение так называемых «серых зон», подчеркивает он, якобы сделает любые договоренности «неустойчивыми» и «предотвратит достижение длительного мира».
Кроме того, он снова пригрозил иностранным военным в Украине. Мол, их присутствие «будет означать продолжение войны», а также для Москвы является «неприемлемым». Более того, пригрозил хозяин Кремля, подразделения якобы станут «законной целью» для российских войск.
Путин цинично заявил, что якобы хотел, чтобы «мир в Украине уже наступил». Впрочем, конкретных шагов по прекращению российской агрессии в этих заявлениях не озвучил.
Мирные переговоры — последние новости
Financial Times пишет о том, что Европа оказалась в тупике после встречи в Абу-Даби. В частности, они до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с РФ. Впрочем, одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.
В Sky News считают, что оптимизм после встречи в Абу-Даби преждевременный. Отмечается, что хотя переговоры назвали «продуктивными», однако громкие оценки не подкреплены прорывом в ключевых вопросах,
Сегодня Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным отправятся в Дублин. Там они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, главной темой разговора станут переговоры в Абу-Даби и итоги их встречи с Путиным.