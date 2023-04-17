Путин встретился с Шойгу: о чем тот доложил президенту России

В частности, министр доложил, что Тихоокеанский флот отработал вопрос о готовности к применению оружия стратегическими подводными ракетоносцами.
Президент России Владимир Путин встретился 17 апреля с министром обороны Сергеем Шойгом.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
"Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте", – говорится в сообщении.
На встрече президент РФ также заявил о "явных приоритетах применения Вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, но задачу развития флота никто не отменял". Хозяин Кремля, обращаясь к Шойгу, распорядился продолжить работу по развитию флота, подумать о подготовке новых проверок.
Путин также сказал, что первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте прошел якобы "на очень высоком уровне". Хозяин Кремля отметил, что силы ВМФ РФ могут использоваться в конфликтах по любым направлениям.
Глава Минобороны РФ доложил, что во время внезапной проверки флота отработан вопрос готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.
В то же время, Шойгу анонсировал, что 18 апреля Тихоокеанский флот начнет завершающий этап проверки на Дальнем Востоке. Он уточнил, что стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам.
Российские СМП сообщают, что в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных, 167 кораблей, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.
Напомним, Шойгу 14 апреля заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В этих рамках флот был поднят по тревоге в полном составе и было начато приведение в высшую степень боеготовности.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что РФ приступила к учениям Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь. Москва пытается приобрести привлекательность для Пекина накануне визита в Россию министра обороны Китая Ли Шанфу.
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