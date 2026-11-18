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Путин встретился с Си Цзиньпином: лидеры сделали громкие заявления и обсудили войну в Украине (обновлено)
Путин и Си встретились на саммите АТЭС в Шэньчжэне перед своей трехсторонней встречей с Дональдом Трампом.
Диктатор-президент РФ Владимир Путин во время саммита АТЭС в Шэньчжэне встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов.
Об этом сообщают CNN и Sky News.
Си и Путин не жалели лести в адрес друг друга. Китайский лидер сравнил российско-китайские отношения с «горой, неподвластной ветру и дождю». По его словам, Пекин и Москва должны принять более конкретные шаги для углубления всестороннего сотрудничества и «возглавить и продвигать тенденцию к многополярному миру».
Более того, Си заявил, что отношения между странами «служат моделью для нового типа взаимоотношений» между великими государствами.
В свою очередь Владимир Путин заявил об укреплении отношений между РФ и КНР. По его словам, сотрудничество двух стран «на подъеме», а Москва и Пекин якобы работают «стабильно и положительно на международной арене» над формированием более справедливого многополярного мирового порядка.
Заметим, что перед встречей с Си Путин выступил на деловом саммите АТЭС. «Фюрер» заявил, что Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям санкций против России и отказу от российских энергоресурсов, в результате чего теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность.
Встреча Си и Путина — что говорили об Украине
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили тему «украинского урегулирования» на переговорах. По его словам, «фюрер» на встрече упоминал о контактах с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.
Напомним, 19 ноября в Шэньчжэне (Китай) должен пройти трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Цзиньпина и Владимира Путина. Пока в МИД КНР повестку дня встречи не раскрывают. Официально лидеры намерены обсудить ядерное разоружение и стратегическую стабильность. В то же время в Киеве и Европе опасаются, что за закрытыми дверями могут обсуждать будущее войны в Украине без участия самой Украины.