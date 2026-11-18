Путин и Си. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин во время саммита АТЭС в Шэньчжэне встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов.

Об этом сообщают CNN и Sky News.

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Си и Путин не жалели лести в адрес друг друга. Китайский лидер сравнил российско-китайские отношения с «горой, неподвластной ветру и дождю». По его словам, Пекин и Москва должны принять более конкретные шаги для углубления всестороннего сотрудничества и «возглавить и продвигать тенденцию к многополярному миру».

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Более того, Си заявил, что отношения между странами «служат моделью для нового типа взаимоотношений» между великими государствами.

В свою очередь Владимир Путин заявил об укреплении отношений между РФ и КНР. По его словам, сотрудничество двух стран «на подъеме», а Москва и Пекин якобы работают «стабильно и положительно на международной арене» над формированием более справедливого многополярного мирового порядка.

Заметим, что перед встречей с Си Путин выступил на деловом саммите АТЭС. «Фюрер» заявил, что Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям санкций против России и отказу от российских энергоресурсов, в результате чего теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность.

Встреча Си и Путина — что говорили об Украине

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили тему «украинского урегулирования» на переговорах. По его словам, «фюрер» на встрече упоминал о контактах с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

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Напомним, 19 ноября в Шэньчжэне (Китай) должен пройти трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Цзиньпина и Владимира Путина. Пока в МИД КНР повестку дня встречи не раскрывают. Официально лидеры намерены обсудить ядерное разоружение и стратегическую стабильность. В то же время в Киеве и Европе опасаются, что за закрытыми дверями могут обсуждать будущее войны в Украине без участия самой Украины.

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