В Кремле подтвердили информацию о запланированной встрече российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков пропагандистским СМИ.

«Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, Российская Федерация сейчас ведет переговоры по Украине исключительно с Соединенными Штатами Америки.

Говоря о многочисленных публикациях относительно возможного американского мирного плана, представитель Кремля подчеркнул, что тема провоцирует многие материалы, но «значительная часть из них не соответствует реальности».

Также сообщалось, что «мирный план» Трампа, вызвавший беспокойство среди европейских союзников, возможно, содержит де-факто признание контроля Москвы над украинскими регионами, оккупированными с 2014 года.