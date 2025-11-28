ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

Путин встретится с Уиткоффом: в Кремле рассказали когда именно

Путин примет спецпредставителя США Уиткоффа на следующей неделе.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Путин и Стив Виткофф

Владимир Путин и Стив Виткофф / © Associated Press

В Кремле подтвердили информацию о запланированной встрече российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков пропагандистским СМИ.

«Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, Российская Федерация сейчас ведет переговоры по Украине исключительно с Соединенными Штатами Америки.

Говоря о многочисленных публикациях относительно возможного американского мирного плана, представитель Кремля подчеркнул, что тема провоцирует многие материалы, но «значительная часть из них не соответствует реальности».

Также сообщалось, что «мирный план» Трампа, вызвавший беспокойство среди европейских союзников, возможно, содержит де-факто признание контроля Москвы над украинскими регионами, оккупированными с 2014 года.

Дата публикации
Количество просмотров
259
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie