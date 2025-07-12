Путин встретится с Зеленским только при одном условии: Кислица сказал, чего требует Кремль

Зеленский и Путин / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским только в том случае, если Киев сначала капитулирует.

Об этом в интервью The Kyiv Independent заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, формат переговоров на уровне делегаций фактически исчерпал себя, поскольку у российской стороны нет мандата ни на какие компромиссы.

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Кислица отметил, что у российской делегации нет внутренних дискуссий или поиска решений — они просто выполняют указания Путина. А мандат у него один — заставить Украину капитулировать.

Дипломат объяснил, что украинская сторона предлагала прекращение огня как первый шаг к диалогу, но Кремль отверг это предложение.

«Россияне прямо заявляют: сначала — капитуляция, потом — встреча лидеров, а дальше — выполнение наших требований», — добавил замминистра.

В МИД отмечают, что Украина не примет никакой формулы капитуляции и продолжит сражаться как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

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Напомним, переговоры между Украиной и Россией возобновились впервые с 2022 года — встреча делегаций прошла 16 мая в Стамбуле, Турция. Этот контакт стал первым официальным диалогом более двух лет.

Российская сторона, как сообщает журналист The Economist Оливер Кэрролл, озвучила неприемлемые требования и даже угрожала новыми военными наступлениями и захватом территорий.

Владимир Зеленский 14 июня подчеркнул, что дальнейшие переговоры зависят от завершения процесса обмена пленными.

16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что дата нового раунда переговоров пока не определена, а также добавил, что Россия не планирует менять переговорную площадку в Турции.

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