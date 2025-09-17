Путин второй раз за войну надел военную форму: в ISW объяснили цель диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин 16 сентября провел последний день совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Диктатор надел военную форму, вероятно, чтобы продемонстрировать русско-белорусскую военную силу на фоне недавней эскалации Кремля.

Об этом пишет ISW.

Что известно об обучении

Вместе с министром обороны России Андреем Белоусовым, заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и помощником президента Алексеем Дюминым диктатор посетил полигон Мулино в Нижегородской области и проинспектировал войска, участвующие в учениях Запад-2025.

Белоусов сообщил, что в учениях «Запад-2025» участвовали личный состав Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО/ВВО), Воздушно-космических сил (ПКС), Воздушно-десантных войск (НДС), Северного и Балтийского флотов, а также белорусские подразделения в составе объединенных государств. Путин заявил, что в учениях приняло участие 100 000 военнослужащих, включая военнослужащих еще из шести стран.

Впоследствии Путин встретился с военнослужащими из Бангладеш, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. 9 сентября Индия объявила о направлении 65 военнослужащих на полигон Мулино для участия в учениях Запад-2025 с целью усиления военного сотрудничества и обмена информацией о боевой тактике с Россией и Беларусью. Это уже второе участие Индии в совместных учениях после того, как 200 индийских военнослужащих принимали участие в контртеррористических операциях во время совместных российско-белорусских учений Запад-2021 в сентябре 2021 года.

Как следует из фото, Путин был одет в военную форму для наблюдения за учениями. И это уже второй раз, когда Путин надел военную форму на публичном мероприятии с начала своего полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Впервые диктатор надел военную форму во время полномасштабного вторжения, посетив Курскую область в марте 2025 года. ISW тогда предположил, что Путин пытался изобразить себя в качестве вовлеченного лидера военного времени и разделить заслуги за возвращение российскими войсками территории в Курской области.

«Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз».

Ранее говорилось, что в понедельник, 15 сентября, военные США прибыли на совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025».

Визит прокомментировал Министр обороны Виктор Хренин. Он встретил американских солдат, назвав их визит «неожиданностью».

"Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близким союзником России, который позволил Москве использовать ее территорию для отправки десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года", - пишет Reuters.