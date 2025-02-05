Путин втянет Беларусь в войну: Зеленский рассказал, как и когда он это сделает

Российский президент Владимир Путин разместит войска в Беларуси, чтобы втянуть соседнюю страну в войну и угрожать странам НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми в Киеве.

“Я предупреждаю об этом совершенно открыто, откровенно – я понимаю, что будет. Вы увидите – он [Путин] будет провоцировать другие страны. Польша может быть следующей или балтийской страны. И это не просто какая-нибудь очередная риторика. Вы увидите — весной, летом или осенью он будет размещать силы на территории Беларуси", — сказал украинский президент.

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По его словам, европейцы и американцы будут считать, что Путин таким образом запугивает страны НАТО, но на самом деле он будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну.

“Он [Путин] будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но, во всяком случае, он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне, но их люди – нет, и их войска – нет пока что, но Путин этого очень хочет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

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