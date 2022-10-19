Путин ввел "средний уровень реагирования" в аннексированном Крыму и приграничных регионах РФ

"Средний уровень реагирования" будет распространяться на приграничные регионы страны-агрессора и на оккупированный Крым.
Российский диктатор Владимир Путин 19 октября ввел не только "военное положение" на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, но и объявил в аннексированном Крыму, Севастополе и шести регионах РФ "средний уровень реагирования".
Кроме оккупированного Крыма это касается Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Следует отметить, что введение "среднего уровня реагирования" предполагает:
- временное отселение жильцов в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их осмотра;
- усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;
- обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда из нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для обороны.
К тому же глава Кремля объявил о "уровне повышенной готовности" на территориях центрального (в частности это Москва) и южного федеральных округов.
Напомним, 19 октября во время заседания Совбеза Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Украины. Фейковый приказ должен заработать с полуночи 20 октября. Это значит, что Россия теперь открыто продолжит воровать украинское имущество и вывозить его на свою территорию, забирать у людей их достояние и проводить полную мобилизацию на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
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