ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
822
Время на прочтение
1 мин

Путин выдал новую ложь, как украинцы встречают оккупантов: подробности заявления

Владимир Путин рассказал очередную сказку о благодарных украинцах.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что гражданские, которые не смогли или не захотели покинуть оккупированные города, якобы «встречают российских солдат словами „мы ждали вас“».

Это заявление передают российские пропагандистские СМИ.

«Граждане, которые не покидают мост в зоне СВО, встречают российских солдат словами „мы ждали вас“» — заявил Путин.

Также лидер Кремля добавил, что «все, что было разрушено боевыми действиями в российских регионах во время „спецоперации“, будет восстановлено».

Ранее он заявлял, что оккупированные территории Украины являются возвращением. Также, по мнению Путина, эти регионы «всегда были частью России».

Также сообщалось, что в Кремле убеждают, что якобы «фюрер» РФ Владимир Путин не желает восстановить Советский Союз. Мол, заявления, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.

Дата публикации
Количество просмотров
822
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie