Путин выдал новую ложь, как украинцы встречают оккупантов: подробности заявления

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что гражданские, которые не смогли или не захотели покинуть оккупированные города, якобы «встречают российских солдат словами „мы ждали вас“».

Это заявление передают российские пропагандистские СМИ.

«Граждане, которые не покидают мост в зоне СВО, встречают российских солдат словами „мы ждали вас“» — заявил Путин.

Также лидер Кремля добавил, что «все, что было разрушено боевыми действиями в российских регионах во время „спецоперации“, будет восстановлено».

Ранее он заявлял, что оккупированные территории Украины являются возвращением. Также, по мнению Путина, эти регионы «всегда были частью России».

Также сообщалось, что в Кремле убеждают, что якобы «фюрер» РФ Владимир Путин не желает восстановить Советский Союз. Мол, заявления, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.