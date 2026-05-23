Путин выдал заявление о потерях РФ в войне: «Никакой бесполезной жертвы»

Владимир Путин.

Западные аналитики заявляют о росте потерь армии РФ в войне в Украине, которые перевалили за 1,3 млн. Впрочем, «фюрер» Владимир Путин вовсе не учитывает это и даже шокировал циничным заявлением о «ненапрасных жертвах».

Заявление «фюрер» сделал во время встречи с участниками «Время героев», предусматривающей назначение на управленческие должности солдат «сво».

Путин шокировал формулировкой, когда заявил, мол, во время войны в Украине Россия «не потерпела никакой напрасной жертвы».

«Все наши потери, жертвы не напрасны. Нет никакой бесполезной жертвы», — абсурдно заявил он, добавив, мол, его захватчики «понимают, за что борются».

Потери РФ — шокирующие цифры

Данные украинского Генштаба свидетельствуют о том, что на 23 мая 2026-го общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022-го составляют около 1 354 810 человек. Только за минувшие сутки были уничтожены 950 захватчиков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал шокирующие данные о потерях России. с начала 2026 года. Они составили более 145 тысяч человек: ликвидировано почти 86 тыс. захватчиков, а тяжелые ранения по меньшей мере 59 тыс. россиян.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украине не только удалось замедлить наступление России, но и наносить огромные потери. Ежемесячно страна-агрессорка теряет более 34–35 тыс. военных (убитыми или тяжело ранеными). Так, в апреле каждый километр продвижения стоит Кремлю 179 солдат.

