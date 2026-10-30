Путин выдвигает новые условия перед переговорами: чего теперь требует от Украины

Владимир Путин. / © Associated Press

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У Кремля есть опасный замысел — пытается создать условия, при которых Украина будет вынуждена пойти на односторонние уступки еще до начала полноценных мирных переговоров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики вспоминают заявление помощника «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби могут состояться после 4 ноября — Дня народного единства в России. В то же время, дата будет зависеть от «ситуации на поле боя и общей обстановки». Ушаков также нагло высказался, мол, в Москве будут следить за тем, будет ли Украина наносить масштабные удары по территории страны-агрессорки накануне российского праздника.

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В ISW отмечают: Кремль фактически намекает на то, что их позиция на переговорах будет зависеть от прекращения украинских дальнобойных атак. В то же время РФ неоднократно отвергала предложения о взаимном прекращении дальнобойных ударов.

«Кремлевские чиновники неоднократно использовали преувеличенные заявления о якобы продвижении России на поле боя как рычаге влияния во время мирных переговоров. Москва пытается получить односторонние уступки от Киева, выдвигая их как условия любых содержательных мирных переговоров», — говорится в отчете.

По оценке аналитиков, Россия может формировать искусственные предпосылки для возобновления переговоров, переводя на Украину ответственность за их срыв в случае отказа Киева выполнять требования Кремля.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков выдвинул требование о мирных переговорах . По его словам, Москва против участия Евросоюза, потому что их позиция «провокационная» и «направленная на разжигание войны».

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О такой же позиции Кремля заявил и «фюрера» Юрий Ушаков. Мол, Россия не хочет видеть Европу за столом переговоров , потому что стороны достигли договоренностей только о возобновлении трехстороннего диалога с участием России, Украины и США.

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