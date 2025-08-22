Путин выдвинул новые ультиматумы: в ISW раскрыли истинные намерения "фюрера" в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин продолжает требовать от Украины отдать весь восточный Донбасс, отказаться от амбиций вступить в НАТО, утвердиться как нейтральное государство и отказаться принимать западные войска. Цель Кремля – политический контроль над всей Украиной, а не захват отдельных украинских территорий.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на данные источников Reuters, знакомых с мнением Кремля на высшем уровне. По их информации, "фюрер" Путин сказал американским чиновникам, мол, он готов заморозить российские наступательные операции в Запорожской и Херсонской областях, а также вернуть небольшие, неопределенные части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Собеседники также сообщили, что Кремль продолжает требовать от НАТО фундаментального изменения одного из своих основных принципов и обязательств не расширяться на восток, что потребует пересмотра и повторной ратификации договора НАТО всеми государствами-членами НАТО.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров недавно заявил, что целью Кремля является политический контроль над всей Украиной, а не захват отдельных украинских территорий, таких как Донецкая область.

"На этот раз демонстрирует нежелание Российской Федерации соглашаться на любое соглашение, не предусматривающее полной капитуляции Украины", - отмечают в ISW.

Тем временем президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс недавно выразили готовность Соединенных Штатов внести свой вклад в обеспечение мер, направленных на предотвращение возобновления войны Россией в Украине.

Напомним, Bloomberg писало о том, что со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников пишет, что заявления главы РФ Сергея Лаврова о недопустимости гарантий безопасности для Украины при участии исключительно стран Запада фактически перечеркнули договоренности, которые якобы были достигнуты между Россией и США. В издании напомнили, что представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин открыт к гарантиям безопасности для Украины «вроде статьи 5», касающимся обязательств НАТО по коллективной обороне.