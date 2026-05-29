Путин выдвинул собственную версию о дроне в Румынии: что придумал

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до завершения официальной экспертизы обломков упавшего в румынском городе Галац беспилотника якобы нельзя утверждать о его происхождении.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Чей беспилотник упал в Румынии — версия «фюрера»

По словам Путина, ему «только что доложили» о ситуации с падением беспилотника на территории государства-члена НАТО. Руководитель РФ, чьи войска каждый день терроризируют гражданскую инфраструктуру хаотическими атаками, поспешил выдвинуть собственную версию событий и обвинить Украину.

«Украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция была всегда „русские бьют“», — выдал очередное оправдание Путин.

Кроме того, глава кремлевского режима выразил циничную готовность Москвы поучаствовать в выяснении обстоятельств происшествия. Он добавил, что РФ якобы готова провести «объективное расследование», если румынская сторона согласится передать российской стороне обломки сбитого или упавшего дрона.

Российский беспилотник в Румынии — последние новости

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.

Впоследствии приспешник Путина и военный преступник Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.

Также в Кремле отреагировали на инцидент с российским дроном, влетевшим в многоэтажку в Румынии, и намекнули, что «фюрер» все знает.

К слову, российские беспилотники представляют реальную угрозу не только Украине, но и европейским странам, поскольку Россия не ведет точечных обстрелов.

