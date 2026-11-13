Путин выдвинул территориальные ультиматумы Виткоффу и Кушнеру: какие регионы хотят занести под «новые границы»

Владимир Путин / © Associated Press

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«Фюрер» РФ Владимир Путин и представители его делегации после очередного раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби снова подтвердили неизменность максималистских требований Кремля по Украине. Диктатор не демонстрирует готовности уступать ни одно из своих требований.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики отмечают, что Москва продолжает настаивать на начальных территориальных претензиях к Украине, а также выдвигает ультиматумы относительно демонтажа НАТО и полного пересмотра европейской архитектуры безопасности, сформированной после завершения холодной войны.

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Заметим, что накануне Путин встретился с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером после мирных переговоров между США, Украиной и Россией в ОАЭ.

Требования Кремля к Украине

«Заявления Путина и членов нынешней российской переговорной группы отражают официальную позицию России на переговорах и четко демонстрируют, что Кремль остается нежелательным идти на компромисс по поводу своих первоначальных военных требований», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что РФ отказывается соглашаться на создание какой-либо демилитаризованной зоны на территории послевоенной Украины. Также Кремль не собирается отказываться от требования передать России неоккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые до сих пор не смогла захватить российская армия.

Отметим, что во время встречи с Виткоффом и Кушнером «фюрер» заявил, что страна-агрессорка считает собственную государственную границу единственной четкой «линией разграничения» между РФ и Украиной. В то же время, к своим границам он незаконно относит четыре частично оккупированные области Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Таким образом Кремль фактически продолжает настаивать на признании своих территориальных претензий к Киеву.

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Кроме того, Путин нагло утверждал, что спорные «серые зоны» нечеткие, и что мирные переговоры, обсуждающие такие зоны, «не приведут к крепкому, стабильному миру».

«Заявление Путина предполагает, что он не согласится на демилитаризованную зону в Украине и что он хочет иметь возможность развернуть свои войска вдоль потенциальной новой послевоенной российско-украинской границы», — отмечают аналитики.

Диктатор-президент РФ также отмечает, что согласится только на мирное урегулирование, предоставляющее Москве полный контроль над всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Заметим, что Россия закрепила свою незаконную аннексию этих четырех регионов в своей конституции в 2022 году, а конституционные поправки в 2020 году запретили действия, направленные на отчуждение какой-либо части территории России.

«Российские чиновники и Путин неоднократно заявляли, что Москва считает все четыре аннексированных региона частью Российской Федерации, даже если их войска не полностью оккупировали эти регионы», — напоминают в ISW.

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В то же время, заявление хозяина Кремля согласовывается с его речью в МИД России в июне 2024-го, в которой он призвал к выводу Украины со всей территории четырех незаконно аннексированных регионов, даже из тех частей, которые российские войска не оккупировали. Свое. очередь, кремлевские чиновники ссылаются на ту речь Путина как на бесперебойную позицию России по прекращению войны.

Мирные переговоры — что известно

Накануне 12 ноября посланцы президента США встретились с Путиным. В частности, «фюрер» дерзко предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки, которую якобы оккупировали его войска, по примеру Олешков. По его утверждению, РФ якобы контролирует безопасность в городе и даже готова ее обеспечить.

В свою очередь Виткофф сообщил о прогрессе в переговорном процессе и договоренности провести новую встречу в трехстороннем формате. По его словам, появился импульс, позволяющий начать движение до окончания русско-украинской войны.

Другой спецпосланник, Джаред Кушнер, заявил о готовности Путина привлечь Европу. Он говорит, что в последние несколько месяцев американская сторона очень тесно сотрудничала с европейцами.

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