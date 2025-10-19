Путин выдвинул Трампу условие прекращения войны: чего требует агрессор

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе выдвинул ультимативное условие для прекращения войны: Киев должен полностью уступить Донецкую область . В обмен на это Путин намекнул на готовность отказаться от части оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц, осведомленных о деталях разговора между Трампом и Путиным, состоявшегося за закрытыми дверями.

Стратегический обмен и «ложный прогресс»

Путинское требование о полном контроле над Донецкой областью, которую Россия не смогла полностью оккупировать в течение 11 лет, говорит о его намерении не отступать от максималистических территориальных претензий. Даже частичные уступки в других регионах, по мнению собеседников издания, не делают это предложение выгодным для Украины.

Хотя некоторые чиновники Белого дома восприняли готовность Путина «сдать» части Херсонщины и Запорожья как «прогресс» по сравнению с его предыдущими, более широкими требованиями, украинские и европейские дипломаты не разделяют этот оптимизм.

"Это как продавать им их собственную ногу в обмен на ничто ", - сказал один из собеседников издания, высокопоставленный европейский дипломат, отмечая крайне невыгодный характер такого "соглашения" для Киева.

Позиция Трампа и давление Белого дома

Дональд Трамп публично не комментировал требование Путина о полном контроле над Донбасом. В своем заявлении после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп лишь снова призвал к миру.

«Пора остановить убийства и заключить сделку! Достаточно пролито крови, а линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны заявляют о победе, пусть История решает!» – написал Трамп в социальных сетях в пятницу.

Между тем, как сообщают источники, посланник Трампа Стив Виткофф во время встречи с Зеленским активно оказывал давление на украинскую делегацию относительно уступки до сих пор не оккупированными территориями Донецкой области, отмечая, что регион является преимущественно русскоязычным. Этот аргумент Кремля украинские и европейские чиновники расценивают как «сочувствующий российским требованиям».

Хотя многие украинцы, включая Зеленский, выросли, разговаривая на русском языке, в современном украинском обществе это не является признаком приверженности Москве, отмечают авторы статьи.

Украина поддержала призыв Трампа к прекращению огня по текущей линии фронта, отдавая себе отчет в том, что Россия, вероятно, сохранит de facto контроль над захваченной территорией. Киев сосредоточен на получении надежных гарантий безопасности от Вашингтона и европейских партнеров, чтобы удержать Россию от возобновления военных действий.

