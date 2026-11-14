Путин выдвинул требование к НАТО: в Вашингтоне отреагировали

Флаг США. / © Associated Press

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Глава разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон назвал абсурдным требование России по отводу сил НАТО от границ Альянса.

Об этом американский сенатор написал в Сети Х.

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По его словам, «фюрер» РФ Владимир Путин в очередной раз доказал, что не заинтересован в достижении мирного соглашения путем переговоров. Сенатор считает, что дальнейшие дипломатические контакты превратились в фарс.

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Коттон подчеркнул, что российский диктатор согласится остановить войну только тогда, когда осознает, что не может победить.

«Вывод войск стран НАТО свод собственных границ — это абсурдное требование России. Путин согласится прекратить войну только тогда, когда поймет, что не сможет победить. Мы должны помочь Украине доказать это», — заявил сенатор.

Требования Путина в отношении НАТО

Россия снова выдвинула НАТО ультиматум, который озвучивала еще накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, требуя от Альянса вернуться к границам 1997-го. Это требование Москва повторила в ходе закрытых переговоров с представителями Дональда Трампа.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что переговорщики России использовали переговоры в Абу-Даби, чтобы подтвердить свои требования относительно НАТО в 2021 году. В частности, речь идет о предоставлении России права вето на размещение войск в странах, вступивших в Альянс после 1997 года.

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Между тем, по данным издания BILD, Россия еще и выдвинула требования по Финляндии. По этому плану нужно выйти из Североатлантического альянса. В то же время финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что условия Кремля по сокращению присутствия НАТО в странах восточного фланга Альянса не могут быть предметом переговоров.

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