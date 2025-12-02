Путин выдвинул три "неприкосновенных" требования к Украине, от которых не отступит — NBC

Российский диктатор Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин не демонстрирует почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителем США на переговорах по Украине. Как минимум есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.

Об этом пишет NBC News.

По информации издания, РФ точно не пойдет на компромисс по трем пунктам:

1. Полный и добровольный выход ВСУ из Донецкой и Луганской области.

2. Ограничение численности ВСУ.

3. Признание захваченных территорий США и ЕС.

«Есть три столба, по которым мы не пойдем на компромисс», — заявил российский чиновник, осведомленный с этим вопросом, пожелавший остаться анонимным. «Один — это территория Донбасса. Второй — ограничение Вооруженных сил Украины. Третий — признание территории Америкой и Европой».

По его словам, Москва готова быть гибкой по определенным второстепенным вопросам, таким как сотни миллиардов российских активов, замороженных в Европе в начале войны. Украина и ее европейские союзники призвали использовать эти средства для поддержки разрушенной экономики Украины.

Но Аббас Галлямов, российский политический аналитик и бывший спичрайтер Путина, заявил NBC News, что, по его мнению, Путин может быть готов к компромиссу.

«Если Трамп действительно будет давить на него, Путин согласится прекратить боевые действия — возможно, с расчетом, что он нарастит силы, быстро организует какую-то провокацию весной, чтобы обвинить украинцев и снова ударить«, — сказал Галлямов.

«Кремль просто не хочет соглашения, которое было бы чем меньше, чем он хочет, например ослабленные гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки со стороны Киева», — сказал Майкл А. Горовиц, независимый геополитический и аналитик безопасности, внимательно следивший за войной.

По его словам, с точки зрения Украины, принятие большинства требований России готовит ее к третьему вторжению после 2014 и 2022 годов.

Горовиц считает, что идеальный план Путина заключается в безоговорочной оккупации Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и их официальное признание территорией РФ; сокращение ВСУ до одной десятой от их нынешней численности; так называемая «денацификация» и снятие санкций.

По мнению эксперта, хотя Путин понимает, что эти требования вряд ли будут достижимы в ближайшее время, спешить ему некуда.

«Проблема, конечно, заключается в том, что это „идеальное соглашение“ означает, что Россию будут поощрять к повторному вторжению в Украину — за пределы того, что она уже оккупировала», — добавил он.

