Путин выглядел смиренным на параде: США обдумывают, какой будет "конечная его игра" – CNN

Путин выглядел смиренным на параде: США обдумывают, какой будет "конечная его игра" – CNN

Официальные лица США восприняли президента России Владимира Путина приглушенным и смиренным, когда он произнес свою речь во время парада 9 мая. Этот факт еще больше усугубил их попытки выяснить конечные цели главы Кремля в Украине.

Официальные лица в администрации президента США Джо Байдена обдумывают, как Путин мог бы выйти из своей неспровоцированной войны, если он решит это сделать. Ведь конфликт обостряется и президент РФ упускает шанс на скорый триумф.

Об этом пишет CNN.

Официальные лица США до сих пор считают, что Путин не сдерживается и хочет ощутимой победы в Украине. Но они не знают, какой меры может быть достаточно, чтобы российский диктатор объявил о победе, сказал чиновник. Чиновник добавил, что цели Путина не очевидны.

Издание отмечает, что трудности в оценке целей Путина подчеркнули комментарии Байдена, выразившего обеспокоенность тем, что президент России еще не нашел выход из войны, несмотря на "расчет" Путина.

Напомним, накануне директор ЦРУ Билл Бернс описал Путина "в настроении, в котором он не верит, что может позволить себе проигрывать".

Путин назвал войну в Украине "упреждающим отпором агрессии"

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