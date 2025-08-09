Путин выходит из тени: экс-советник Трампа назвал настоящую цель визита "фюрера" на Аляску

Владимир Путин. / © Associated Press

Российскому диктатору Владимиру Путину очень нужна встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Это событие он называет победой для фюрера Кремля.

Об этом рассказал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии "24 Канала" .

Путин, находившийся в изгнании после полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м, возвращается на публику и будет находиться на одном уровне с президентом США. Диктатор понимает, что это его немаловажный шанс, говорит американский политик.

"Путин попытается использовать встречу с Трампом. Он считает, что это его шанс вернуть доверие Трампа и попытаться манипулировать им. Путин приедет с каким-то планом войны. Возможно, он уже передал его Виткоффу", - отмечает Болтон.

По его словам, фюрер Кремля попытается подставить президента Украины Владимира Зеленского. Ему нужно все перекрутить.

"Думаю, что России выгодно растянуть эти переговоры на время. Он хочет поставить Зеленского в такую позицию, чтобы тот отклонил переговоры. Путин хочет показать, что якобы Зеленский "против мира". Я не думаю, что России интересно быстро завершить переговоры", - убежден Болтон.

Напомним, Дональд Трамп проведет встречу с диктатором РФ Владимир Путин 15 августа в американском штате Аляска. Украинский лидер Владимир Зеленский говорит, что Аляска "очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не окончить без нас, без Украины".

