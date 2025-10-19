ТСН в социальных сетях

Политика
2301
2 мин

"Путин выиграл определенные территории": Трамп об отказе дать Украине оружие

Трамп заявил, что «был очень хорошим», но не может отдать Украине Tomahawk.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не может отдать Украине все оружие».

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

Он пояснил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk на фоне запроса поставки со стороны Киева.

«Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добрым к Зеленскому и Украине, но я не могу подвергать опасности США», — заявил Трамп.

Также журналистка спросила Трампа, почувствовал ли он, что российский диктатор Путин готов согласиться на прекращение войны без захвата значительной части территории Украины.

«Ну он что-нибудь возьмет. Понимаете, они (россияне — Ред.) воевали и имеют много территорий. Ну, если говорить прямо — он (Путин — Ред.) выиграл определенные территории», — ответил американский президент.

«Мы единственная нация, которая вступает в войну, побеждает, а затем уходит. Знаете, как это было при президенте Буше на Ближнем Востоке. Мы приходим, все разрушаем, всех подрываем к чертям, уничтожаем страну — и потом просто идем. Помните, я раньше говорил: „Уберите нефть“. Хотя в действительности я говорил две вещи. Я говорил: „Не заходите туда“. Но когда они все-таки зашли, я сказал: „Хорошо, если вы ушли, тогда заберите нефть“. Но ведь мы не забрали нефть. Что мы сделали? Пришли, разнесли, а потом ушли. Знаете, это глупо. Никогда не имело смысла», — продолжил Трамп.

Ранее в The Hill назвали три главных итога встречи Зеленского и Трампа для Украины.

Тем временем в The Times заметили, что Трамп вернулся к своим старым взглядам на Россию.

