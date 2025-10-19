- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2301
- Время на прочтение
- 2 мин
"Путин выиграл определенные территории": Трамп об отказе дать Украине оружие
Трамп заявил, что «был очень хорошим», но не может отдать Украине Tomahawk.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не может отдать Украине все оружие».
Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.
Он пояснил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk на фоне запроса поставки со стороны Киева.
«Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добрым к Зеленскому и Украине, но я не могу подвергать опасности США», — заявил Трамп.
Также журналистка спросила Трампа, почувствовал ли он, что российский диктатор Путин готов согласиться на прекращение войны без захвата значительной части территории Украины.
«Ну он что-нибудь возьмет. Понимаете, они (россияне — Ред.) воевали и имеют много территорий. Ну, если говорить прямо — он (Путин — Ред.) выиграл определенные территории», — ответил американский президент.
«Мы единственная нация, которая вступает в войну, побеждает, а затем уходит. Знаете, как это было при президенте Буше на Ближнем Востоке. Мы приходим, все разрушаем, всех подрываем к чертям, уничтожаем страну — и потом просто идем. Помните, я раньше говорил: „Уберите нефть“. Хотя в действительности я говорил две вещи. Я говорил: „Не заходите туда“. Но когда они все-таки зашли, я сказал: „Хорошо, если вы ушли, тогда заберите нефть“. Но ведь мы не забрали нефть. Что мы сделали? Пришли, разнесли, а потом ушли. Знаете, это глупо. Никогда не имело смысла», — продолжил Трамп.
Ранее в The Hill назвали три главных итога встречи Зеленского и Трампа для Украины.
Тем временем в The Times заметили, что Трамп вернулся к своим старым взглядам на Россию.