Путин выигрывает от войны на Ближнем Востоке: Буданов назвал причины

Война на Ближнем Востоке принесла пользу России из-за роста мировых цен на нефть. Оптимизма Москве добавило и то, что ее «определенные юридические единицы» вывели из-под санкций.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью журналистке «Новини.LIVE» Галине Остаповец и изданию Укринформ.

Журналистка поинтересовалась, как война на Ближнем Востоке повлияла на способность России продолжать боевые действия, вспомнив о подписании соглашения между РФ и Ираном. В ответ Буданов скептически оценил значение таких договоренностей.

«И что? Вот подписали. И что? Они многое подписали. Против Соединенных Штатов никто напрямую пока добровольно воевать не находил в себе сил. Это первое», — отметил он.

В то же время, по словам руководителя ОП, ситуация на Ближнем Востоке частично сыграла в пользу России — прежде всего из-за резкого роста цен на нефть.

«Их определенные юридические, скажем так… единицы, так это назовем, повыводили из определенных санкций, что тоже дало им оптимизм. В принципе, резкий скачок цен — это для них огромный плюс«, — высказался Буданов.

На вопрос об эффективности украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам он ответил, что они имеют влияние, но не способны компенсировать выгоды от высоких цен на энергоресурсы.

Также журналистка уточнила, планируется ли прекращение таких ударов. Руководитель ОП подчеркнул, что этого не будет, пока продолжается война, поскольку Украина не может позволить себе отказаться от этого инструмента влияния.

Нефтяные доходы России — последние новости

Напомним, из-за блокирования Ормузского пролива и войны в Персидском заливе цена нефти Brent подскочила до 114 долл., что позволило РФ не только значительно нарастить доходы, но и впервые продать марку Urals Индии с премией по 121 долл. за баррель. По словам экономиста Олега Пендзина, Россия получает дополнительные 40 — 50 долл. на каждом барреле, что спасает ее экономику от коллапса и позволяет финансировать войну. В то же время удары украинских дронов по российской инфраструктуре критически важны, поскольку они заставляют агрессора недополучать огромные суммы, частично нивелируя выгоду от мирового роста цен.

Заметим, что в то же время дефицит российского бюджета по состоянию на апрель уже превысил годовой план, достигнув 58,7 млрд долл., что составляет 1,9% ВВП. Главная причина — стремительное падение нефтегазовых доходов, которые только за первый квартал обвалились на 45,4% из-за снижения мировых цен и успешных атак украинских дронов на балтийские порты, которые стоили агрессору минимум миллиард долларов. Российский Минфин признает ситуацию тревожной и прогнозирует необходимость внешних заимствований, поскольку самостоятельно перекрыть огромную пропасть между доходами и расходами Кремль уже не в состоянии.