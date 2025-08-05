Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским: аналитик объяснил причины

Владимир Путин и Владимир Зеленский и Владимир Зеленский / © ТСН

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Запущенные президентом США Дональдом Трампом процессы в отношении стран, которые покупают российскую нефть и торгуют ею, приведут к тому, что президент РФ Владимир Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с украинским лидером Зеленским. Но вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает, если в ближайшие дни Индия не пойдет на уступки США.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

Он отметил, что все нынешние действия Трампа в отношении России являются подготовкой к переговорам с Китаем.

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«Если проще, Трамп пробует ослабить союзников Китая и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам», — объяснил аналитик.

Он отметил, что логика Вашингтона заключается в ударе тарифами по Бразилии, чтобы показать, что Китай ничем не сможет помочь своему главному партнеру в Южной Америке и напугать Индию, чтобы та отказалась от закупки российской нефти. Это бы нанесло очень болезненный удар по экономике РФ.

По словам Денисенко, то, чего добивается и добился ли Трамп в отношении Бразилии, станет понятно в течение следующих нескольких месяцев.

В то же время Индия держит паузу, которая играет против Украины.

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«Индия — это не о принципах. Это исключительно о деньгах и заработках. Нынешняя модель сотрудничества с РФ идеальна для индусов. Но речь идет не только о нефти. Речь идет о международном транспортном коридоре Север-Юг, который позволяет Индии сократить морскую логистику в Европу на 8-10 дней (удешевить их на треть) и позволяет обходить риски, связанные с Пакистаном (читай Китаем). И здесь ключевыми партнерами Индии являются Иран и РФ. Главные участники этого коридора — Индия, Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, частично Армения и Беларусь», — говорится в заметке аналитика.

Он добавил, что Индия находится не только перед нефтяной дилеммой, но и перед сложным геополитическим выбором. По мнению Денисенко, после определенных торгов Индия пойдет на предложение США, однако это может занять значительно больше времени от желаемого Трампом.

«Моди играет в игру: потянуть время, потому что каждый день — это десятки миллионов долларов», — указал эксперт.

Он выразил убеждение, что запущенные Трампом процессы приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским.

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«Процессы, запущенные Трампом, все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но, если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону (а вероятность этого, к сожалению, уменьшается), мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 начала 2026 года», — резюмировал Денисенко.

Напомним, накануне Трамп пригрозил Индии, заявив о планах «существенно повысить» импортную пошлину в отношении нее из-за того, что Нью-Дели покупает и перепродает российскую нефть.

В ответ Индия назвала нападения на себя неоправданными и необоснованными. Там заявили, что будут принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Относительно встречи Путина и Зеленского, то 4 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы президент РФ не исключает возможность встречи с президентом Украины. Это вероятно после необходимой работы на уровне экспертов.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что заявления из Кремля о встрече Зеленского и Путина не имеют никакой конкретики и являются затягиванием времени.