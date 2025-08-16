- Дата публикации
Путин высказал Трампу предложение по линии фронта — журналист Axios
Президент государства-агрессора готов остановить боевые действия в двух южных областях, но выдвинул для этого неприемлемое для Украины требование.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа российский президент Владимир Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный с содержанием переговоров источник в своей заметке в сети Х.
По его словам, в обмен на замораживание боевых действий на Херсонщине и Запорожье президент государства-агрессора требует вывода украинских войск из Донецкой области.
Журналист предположил, что такое требование Путина Украина вряд ли примет.
Как сообщалось, 16 августа президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что глава РФ Владимир Путин не стремится к перемирию, а предпочитает «всеобъемлющее соглашение» о прекращении войны.
Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.
Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский потребует разъяснений отказа американского лидера от требования о прекращении огня.