Путин высказался о мирном урегулировании войны: подробности циничного заявления

Путин во время выступления прокомментировал боевую активность Украины и не исключил удары по гражданской инфраструктуре / © Associated Press

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Владимир Путин заявил, что Россия положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же.

Об этом он заявил 21 апреля, передают российские СМИ.

Он также добавил, что во время объявленного перемирия Кремль якобы зафиксировал снижение боевой активности со стороны Украины. В то же время, по его словам, зафиксировано более 5 тысяч атак.

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Путин также прокомментировал идею приостановить удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, с таким предложением «надо еще разобраться».

Напомним, министерство обороны России заявило о завершении 21 апреля «пасхального перемирия» и продолжении войны — так называемой «специальной военной операции» Традиционно в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия.